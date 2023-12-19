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Dünya
AA 19.12.2023 08:30

İsrail Refah'a saldırdı: 25 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü

İsrail Refah'a saldırdı: 25 Filistinli öldürüldü

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