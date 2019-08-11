Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Filistinli bayram namazı kıldı.
Bayram namazı sonrası Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi müdahalede bulundu.
İsrail polisinin Harem-i Şerif'in içinde göz yaşartıcı gaz bombaları ile saldırıda bulunduğu belirtilirken, saldırılarda birçok Filistinlinin yaralandığı aktarılıyor.
Kaynak: Arabi21