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Dünya
AA 25.07.2024 10:17

İsrail ordusu, Batı Şeria'da en az 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da en az 11 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

El Halil'deki baskınlarda 10 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan habere göre, İsrail, Kalkilya kentinde ise ana girişi kapatarak bölgeye giriş çıkışları engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde birçok eve baskınlar yaptı ve basın mensubu Hazim Nasır'ı gözaltına aldı.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah, Cenin ve Nablus'ta da Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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