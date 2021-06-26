Filistinliler, Nablus’a bağlı Beyta ile Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

Kefr Kaddum'da, 2 kişi gerçek, 2'si gazeteci 4 kişi de plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi İsrail güçlerinin attığı gazdan etkilendi.

Nablus'un güneyindeki Yitzhar yerleşim birimi yakınlarında da bir genç açılan ateş sonucu yaralandı.

Önce ateş açtılar, sonra gözaltına aldılar

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Nablus'un güneyindeki Aynebus köyü sakinlerinden Muhammed Kemal Arande isimli gence ateş açtığı sonra da gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

El-Halil'e bağlı Mesafir Yatta ile Ramallah'ın batısındaki Nalin köyündeki gösterilerde de çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin Kızılayı: 335 kişi etkilendi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde 1'i ağır olmak üzere 4 Filistinli gerçek mermiyle, 69'u plastik mermiyle yaralandı, 335 Filistinli ise gaz bombasından etkilendi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 2 ambulansa plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı, araçların ön camlarının kırıldığı ve kaportalarında hasar oluştuğu ifade edildi.

Uluslararası hukuka göre aykırı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.