Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'in hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Saldırıda 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.
Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlardan 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.
Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Kudüs Son Dakika
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