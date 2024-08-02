Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2024 17:27

İsrail Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi hakkında soruşturma başlattı

İsrail, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeiçin cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İsrail Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi hakkında soruşturma başlattı

Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Haniye için dua etti. Bu duanın ardından polisin yaptığı başvuru sonrası İsrail Savcılığı, Sabri hakkında soruşturma başlattı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planlıyorlar

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletti.

Mescid-i Aksa'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İkrime Sabri'nin tutuklanması çağrısı yaptı.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa’ya girişine engel ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria’ya zorla çıkarıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Kudüs Mescid-i Aksa İsmail Haniye
Sıradaki Haber
Kremlin: Ankara'daki takas operasyonu FSB ile CIA arasında zorlu müzakerelerle yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı
17:52
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
16:48
Kremlin: Ankara'daki takas operasyonu FSB ile CIA arasında zorlu müzakerelerle yapıldı
17:22
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
16:36
Mescid-i Aksa'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
16:27
YKS tercih süresi uzatıldı
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
FOTO FOKUS
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ