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Dünya
AA 14.12.2023 10:46

İsrail güçlerinin Cenin saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 11'e yükseldi

İsrail güçlerinin baskın düzenlediği ve 3 gündür çekilmediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı.

İsrail güçlerinin Cenin saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 11'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki saldırılarında yaralanan bir Filistinli gencin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin saldırılarını 3 gündür aralıksız sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sürede öldürülen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail Cenin saldırıları 3 gündür sürüyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve abluka 3 gündür devam ediyor.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

Kampta, Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda, dün yaklaşık 100 Filistinlinin, bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

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