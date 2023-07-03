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Dünya
AA 03.07.2023 04:29

İsrail güçlerinden hava saldırısı: 5 Filistinli öldü, 27 kişi yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kendine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı.

İsrail güçlerinden hava saldırısı: 5 Filistinli öldü, 27 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirdi.

İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7'si ağır olmak üzere 27 Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.

İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattı, askerler yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel oldu.

İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

El-Bire'de 1 Filistinli başından vurularak öldürüldü

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan açıklama

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cenin'e düzenlenen hava saldırısında, "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

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