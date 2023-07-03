Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber-AA 03.07.2023 04:29

İsrail güçlerinden hava saldırısı: 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinden hava saldırısı: 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]

İsrail ordusu, Filistin'e yönelik şiddet eylemlerini sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı"ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin kentine yönelik hava saldırısı sonucu Filistinli 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği, biri ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusu da söz konusu hava saldırısının ardından iş makineleri eşliğinde kente baskın yaptı ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırıda ölenlerden birinin 21 yaşındaki Semih Firas Ebu el-Vefa olduğu aktarıldı.

Yaralıları almaya çalışan ambulansları engellediler

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı bilgisinin yer aldığı haberde, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

İsrail uçakları da çıkış girişlere kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:18
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
04:48
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak
03:53
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor
03:34
Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:25
İzmir'de saman yüklü traktör devrildi, yol kapandı
03:08
Kocaeli'de restoran yangını
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
FOTO FOKUS
Fransa'da halk OHAL istiyor
Fransa'da halk OHAL istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ