İsrail güçlerinden hava saldırısı: 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Filistin'e yönelik şiddet eylemlerini sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı"ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin kentine yönelik hava saldırısı sonucu Filistinli 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği, biri ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusu da söz konusu hava saldırısının ardından iş makineleri eşliğinde kente baskın yaptı ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırıda ölenlerden birinin 21 yaşındaki Semih Firas Ebu el-Vefa olduğu aktarıldı.

Yaralıları almaya çalışan ambulansları engellediler

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı bilgisinin yer aldığı haberde, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

İsrail uçakları da çıkış girişlere kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.