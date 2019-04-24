İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Selfit'teki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gece baskın yapan İsrail askerleri Ebu Leyla'nın evi ve çevresindeki evleri boşalttıktan sonra yerleştirdiği patlayıcı maddeleri infilak ettirerek evi yıktı.

Toplanan kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldı

Görgü tanıkları, Ebu Leyla'nın ailesine ait olan evin üst katının patlatıldığını söyledi.

Baskın sırasında yıkıma engel olmak isteyen Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı ayrıca gerçek ve plastik mermilerle de ateş açtı.

19 Mart'ta şehit olmuştu

İsrail makamları, Ömer Ebu Leyla'nın evinin yıkılacağına dair kararı 26 Mart'ta ailesine bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Mart'ta Selfit beldesinde bir Yahudi vatandaşı ve askerini öldürdüğü iddiasıyla, Ömer Ebu Leyla'yı 19 Mart'ta düzenlediği operasyonda öldürmüştü.

Kaynak: AA