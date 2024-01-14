Açık 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.01.2024 18:05

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti ile doğudaki Eriha kentinde biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan 14 yaşındaki Luey es-Sufi isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre ise İsrail güçleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabası yakınlarında bulunan Er-Rim Vadisinde 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

İsrail güçleri, Filistinlilerin naaşlarını Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, öldürülen Filistinlilerin Ahmed Musa Muhammed Cebbarin ve Celal İsa Muhammed Cebbarin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ya da Kızılaydan Filistinlilere neden ateş açıldığına ilişkin bilgi verilmezken, görgü tanıkları, söz konusu Filistinlilerin, Seir ve Eş-Şuyuh kasabaları üzerine kurulu olan Asfar Yahudi işgal birimi yakınlarında avlanmaya çıktıkları sırada vurulduklarını belirtti.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 350'ye yükselmiş oldu.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'deki 100 günlük yıkımına savaş suçları ve soykırım davası damga vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek
18:28
Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının "aylar süreceğini" söyledi
18:25
Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
18:19
İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı
18:10
Trabzon'da soba zehirlenmesi
17:55
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
FOTO FOKUS
CHP'de aday belirleme süreci: İzmir ve Antalya belirsizliği devam ediyor
CHP'de aday belirleme süreci: İzmir ve Antalya belirsizliği devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ