İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli hamile kadınlara saldırdı

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Kudüs Belediyesi yetkilileri ile beraber çok sayıda asker ve polis yıkım yapılacak basım evinin bulunduğu alana gitti.

Ruhsatsız olduğu bahanesi ile yıkım kararı verilen basım evi, buldozerler gelmeden önce İsrail askerleri ve polisleri tarafından sarıldı.

Yıkıma karşı çıkan Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırması sonucu, aralarında 3 hamile kadının da olduğu 7 kişi yaralandı, 3 Filistinli ise tutuklandı.

Filistinli Ömer Siyam’a ait olan basım evinin 15 yıl önce kurulduğu öğrenildi.

Ömer Siyam, Kudüs Belediyesi’nin kendisinin ve avukatının itirazlarına rağmen, bu ay başında basım evi hakkında yıkım kararı verdiğini söyledi.

Siyam ayrıca, itirazının belediye tarafından görmezden gelindiğini ve herhangi bir bildirim yapılmadan yıkımın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: Ma'an News