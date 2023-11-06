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Dünya
AA 06.11.2023 18:14

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde bir araca ateş açarak 3 Filistinliyi öldürdü, biri kişiyi de ağır yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail Özel Kuvvetlerinin Tulkerem kentinde bir araca ateş açtığını belirtti.

Araçta bulunanların vurulduğunu aktaran görgü tanıkları, söz konusu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tulkerem'deki saldırıda 3 Filistinli öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, saldırıya ilişkin İsrail ordusundan da henüz açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 158 Filistinli yaşamını yitirdi.

Doğu Kudüs'teki bıçaklı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü

Öte yandan bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Elisheva Rose Ida Lubin isimli İsrailli kadın polisin öldüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan Lubin'in 2021'de İsrail'e yerleştiği ve 2022'de İsrail polisine katıldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs’ün Sahira Kapısı yakınında bu sabah bıçaklı saldırı düzenlendiği ve biri ağır olmak üzere 2 İsrail polisinin yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 yaşında olduğu kaydedilen Filistinli ise İsrail polisince vurularak öldürülmüştü.

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