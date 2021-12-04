Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerinde Yahudi yerleşim birimleri protesto edildi.

İsrail güçleri, gösteriye bir kez daha orantısız güç kullanarak müdahale etti.

Filistinlileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla hedef alan İsrail güçleri, Nablus'ta 21, Kalkilya'da 7 kişiyi plastik mermiyle yaraladı. Onlarca Filistinli de atılan gazdan olumsuz etkilendi.

250'den fazla Yahudi yerleşim birimi bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi, bu yerleşimlerde de 450 binden fazla Yahudi işgalci bulunuyor.