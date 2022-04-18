Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli ağır yaralandı.
İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, El-Yamun beldesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğunu ve yaralıların Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.
Biri baş ve boyun bölgesinden, diğeri sırtından vurulan yaralıların durumları kritik.
Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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