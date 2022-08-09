Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlenen baskın sırasında 2 Filistinli öldürüldü.

Haberde, bahsi geçen 2 Filistinlinin kimliklerine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinli aktivist İbrahim en-Nablusi Batı Şeria'nın kuzeyinde "tasfiye edildi".

Nablus'ta bazı yaralıların durumu kritik

Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerince Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlenen baskında 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Bazı yaralıların durumu kritik.

Filistin Kızılayı, Nablus kentindeki baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.