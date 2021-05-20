Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
Nablus ve El Halil kentlerine odaklanılan operasyonlarda11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Batı Şeria Gazze İsrail Kudüs
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