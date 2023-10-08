İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: Can kaybı 313 oldu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, bombalanan evlerden bazıları da tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki evi hedef alınan Ebu Rakab ailesinden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

En-Neccar ailesine ait üç katlı bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaralandı.

İsrail'in tahliye planı: 24 saat verildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırısında ölen asker sayısının da 26 olduğunu belirtti.

Çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu aktaran Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.