İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka Dışişleri Bakanı ile Kopenhag'da görüşmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada yer alan tüm tarafları sivilleri korumaya çağırdı ve ABD'nin şiddeti sona erdirmek için "yoğun" çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze’de Amerikan haber ajansı AP’nin ve Al Jazeera basın mensuplarının bulunduğu binanın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yerle bir edilmesine de değindi.

Blinken, İsrail’den saldırıya ilişkin detaylı bilgi istediklerini ancak henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını ve Hamas'ın binada faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediklerini belirtti.

İsrail’in saldırılarının ardından yaptığı basın açıklamalarında sivil can kayıplarından üzüntü duyulduğunu belirten Blinken’in İsrail'e yönelik herhangi bir tepki ifadesine yer vermemesi dikkat çekmişti.



