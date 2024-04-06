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Dünya
TRT Haber 06.04.2024 06:21

İsrail askerleri ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı

İsrail güçleri İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltılarda bulundu. Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı. Batı Şeria'da ise birçok noktada gece baskınları düzenleyen İsrail ordusu, biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,Nablus kentinde 30 yaşındaki bir Filistinli'nin vurulduğu bildirildi.

El Halil kentindeyse, İsrail güçlerinin ateş açtığı 14 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrailli işgalcilerin Eriha kentinin kuzeyinde Filistinliler'e ait 4 evi yaktığı açıklandı.

İsrail askerleri İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de terör estirdi.
Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı.

Şuafat Mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinliler'in direnişiyle karşılaştı,, çatışmalar yaşandı.

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