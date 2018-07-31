Mahkemeye götürülen Filistinli çocuğun "Annemi istiyorum" gözyaşları

Filistinli aktivistler tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ismi açıklanmayan Filistinli bir çocuğun İsrailli askerleri tarafından yaka paça mahkemeye götürüldüğü görülüyor. Çocuk askerlerin sert tavrı karşısında "Annemi istiyorum" diye ağladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail’in gözaltına aldığı 6 bin Filistinliden 300’ünü 16 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

İsrail polisinin zulmüne en çok çocuklar maruz kalıyor

ABD'nin Kudüs kararına tepki amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen protesto gösterisinde İsrail askerlerince gözaltına alınan ve gözleri bağlı götürülürken fotoğrafı çekilen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin Kudüs direnişinin sembolü haline gelmesinin ardından çocuk yaştaki Filistinlilerin gözaltına alınması, dünyada daha fazla gündem olmaya başladı.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinli çocukları rutin olarak gözaltına aldığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli Mahkumlar Derneği Başkanı Kaddura Faris, yaptığı açıklamada "İsrail güçleri, yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun çocukları gözaltına alıyor. Oysa uluslararası hukuka göre, 18 yaşından küçük herkes çocuktur" ifadelerini kullandı.

Faris son 20 yılda İsrail güçleri tarafından 7 yaşından küçük birkaç çocuğun gözaltına alınmasının da kayıtlara geçtiğine işaret ederek, "Bu, uluslararası sözleşmelerin ihlali ve BM (insan hakları) sözleşmesinin alenen hiçe sayılması anlamına geliyor. Çocuklarımız, İsrail işgali nedeniyle zaten her gün istismara uğruyor. İsrail'in çocuklarımıza yönelik işlediği suçlara karşı dünya sert bir tavır takınmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli Mahkumlar Derneği'ne göre yaklaşık 300 Filistinli çocuk, İsrail genelindeki cezaevlerinde gözaltında tutuluyor.

Kaynak:TRT Haber, AA