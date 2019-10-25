Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu 23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinli yaralandı.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Mart 2018'den bu yana 18 bin 500 Filistinli yaralandı

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA