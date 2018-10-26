  • 26 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.615
    EURO 6.388
  • BIST 90541.53
    ALTIN 224.483
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli sayısı 4'e, gerçek mermiyle yaralananların sayısı 31'e yükseldi

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu sınırında toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu 27 yaşındaki Muhammed Halid Mahmud Abdunnebi'nin şehit olduğu belirtilmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli daha şehit oldu. Gösterilerde yaralananların sayısı ise 31'e yükseldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, işgal karşıtı büyük dönüş yürüyüşlerine katılmak üzere Gazze'nin doğu sınırında toplanmış, araba lastiklerini ateşe vermişti.

İsrail askerleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak gösteriye müdahale etmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER