Filistin Sağlık Bakanlığı, ikindi saatlerinde Beyt Ummer beldesinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle göğsünden vurulan bir çocuğun ağır yaralı bir şekilde El-Halil’deki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Beyt Ummer beldesinin girişinde seyir halindeki bir araca ateş açtığı bilgisini paylaştı.

İsrail askerleri kasten ateş açtı

Tanıklar araç içinde bulunan 11 yaşındaki bir çocuğun göğsünden gerçek mermiyle vurularak ağır yalandığını kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistinli aktivist Muhammed Avad, Beyt Ummer beldesinde herhangi bir olay olmadığını, İsrail askerlerinin kasten yoldan geçen araca ateş açtığını ve araçta babasıyla bulunan 11 yaşındaki Muhammed el-Allami adlı çocuğun ağır yaralandığını belirtti.

İsrail makamlarından açıklama gelmedi

Beyt Ummer Beldesi Belediye Başkanı Nasri Sabarne de, “El-Allami'nin aracına ateş etmek, işgalcilerin bölgede gerçekleştirdiği yeni bir yargısız infaz suçudur.” dedi.

Olaya ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.