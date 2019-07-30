İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs’ün İsaviye beldesinde yaşayan 3 yaşındaki Muhammed Rabii Alyan’ı askeri araca taş attığı gerekçesiyle ifade vermeye çağırdı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti de yaptığı açıklamada, İsrail'in son yıllarda Kudüs’ü ve Kudüslüleri hedef alan saldırıların arttığına dikkat çekerek, Kudüslü çocukların da özellikle hedef alındığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde is e askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Arabi 21

