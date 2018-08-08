İspanyol savaş uçağı Estonya üzerinde yanlışlıkla füze fırlattı

İspanyol hava kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağının Estonya üzerinde gerçekleştirdiği rutin eğitim uçuşu sırasında yanlışlıkla füze fırlattığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

10 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıyan füzenin en son Estonya'nın ikinci büyük kenti Tartu yakınlarında görüldüğü belirtildi.

Füzenin kaza durumunda kendi kendini yok etme özelliği bulunduğu belirtilirken yere düşmüş olabileceği ihtimali de bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayı "son derece talihsiz" olarak nitelendiren Estonya Başbakanı Juri Ratas, Estonya savunma güçlerinin benzer olayın tekrar yaşanmaması için müttefiklerle birlikte her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

İspanyol Savunma Bakanı da olayın sebebinin açıklığa kavuşturulması amacıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

İspanyol Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı NATO Baltık hava sahasını koruma görevi kapsamında iki Fransız Mirage 2000 tipi uçakla birlikte eğitim uçuşunu tamamladıktan sonra kuzey Litvanya'daki üssüne geri döndü.

Kaynak: Euronews