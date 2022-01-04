Walking Borders adlı sivil toplum kuruluşu, pazartesi günü yayımladığı raporda göçmenlere dair birtakım verileri paylaştı.

Buna göre, İspanya'ya ulaşmaya çalışırken yaşamını yitiren ya da kaybolan göçmenlerin sayısı 2021 yılında 4 bin 404'e ulaştı. Bu göçmenlerin 205'inin çocuk olduğu kaydedildi.

Söz konusu toplam ölüm ya da kayıp sayısı, 2020'de 2 bin 170 olarak kayıtlara geçmişti.

"En kötü rakamlar"

Walking Borders yetkilisi Helena Maleno, "Korkunç. Bunlar 2007'de saymaya başladığımızdan beri gördüğümüz en kötü rakamlar." diye konuştu.

İspanya hükümeti, geçen yıl 28 Aralık tarihine kadar 22 bin göçmenin Kanarya Adaları kıyılarına indiğini açıklamıştı.