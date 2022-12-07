İspanyol yetkililer, Barselona yakınlarında iki trenin çarpıştığını ve birkaç düzine insanın yaralandığını söyledi.

Katalonya acil servisi, ön raporların 70 kişinin yaralandığını gösterdiğini duyurdu.

Yerel basın yaralılar arasında durumu kritik olan kimsenin tespit edilmediğini açıkladı.

Katalan hükümetinin Madrid temsilcisi Ester Capella, İspanyol Ulusal Radyosu'na yetkililerin olayı araştırdığını söyledi.