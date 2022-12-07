Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 12:02Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
İspanya'da trenler çarpıştı: 70 kişi yaralandı
İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında iki tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre 70 kişi yaralandı.
İspanyol yetkililer, Barselona yakınlarında iki trenin çarpıştığını ve birkaç düzine insanın yaralandığını söyledi.
Katalonya acil servisi, ön raporların 70 kişinin yaralandığını gösterdiğini duyurdu.
Yerel basın yaralılar arasında durumu kritik olan kimsenin tespit edilmediğini açıkladı.
Katalan hükümetinin Madrid temsilcisi Ester Capella, İspanyol Ulusal Radyosu'na yetkililerin olayı araştırdığını söyledi.
Etiketler: İspanya
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