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Dünya
AA 30.10.2024 17:26

İspanya'da sellerde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

İspanya hükümeti, sivil koruma ile yerel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamalarda, şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden Valensiya'da 70, Kastilya-La Mancha'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Valensiya'da kayıp sayısının onlarca olduğu, Kastilya-La Mancha'da ise en az 5 kişinin kayıp olduğu ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Yetkililer ayrıca sel nedeniyle Valensiya ilinin farklı yerlerinde onlarca kişinin mahsur kaldığını, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını, eğitim-öğretime ara verildiğini kaydetti.

İspanya'da sellerde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Valensiya özerk yönetim hükümeti de Valensiya kentindeki havaalanını su basmasından dolayı bugünkü uçuşların iptal edildiğini veya uçakların en yakın havaalanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.

Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı ifade edildi.

İspanya'da sellerde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Valensiya son 28 yılın en fazla yağışını aldı

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.

Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

İspanya'da sellerde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

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