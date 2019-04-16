Dünya

Madrid'de büyükelçiliğe yönelik sahte bomba ihbarı

16 Nisan 2019 Salı 14:45 - Son Güncelleme 16 Nisan 2019 Salı 15:44

İspanya'nın başkenti Madrid'de, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'nın büyükelçiliklerinin bulunduğu yüksek bir binaya yönelik bomba ihbarının sahte olduğu ortaya çıktı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan "Torre Espacio" adlı, 235 metre yüksekliğindeki 57 katlı binanın 24. katında bulunan Avustralya'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen bomba ihbarı üzerine İspanyol polisinin verdiği alarmla boşaltılan binada yapılan aramalar sonrası ihbarın asılsız olduğu açıklandı. Bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık bin çalışanın bulunduğu bina tamamen boşaltılırken, tedbir amacıyla bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Binada 4 ülkenin büyükelçiliklerinin yanı sıra bazı büyük şirketlerin ofisleri de bulunuyor. Güvenlik için bir süre trafiğe kapalı tutulan bina çevresindeki yollar kontrollerin ardından açıldı. Avustralya Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca kapalı olacağını duyurarak verilen rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan özür diledi. Kaynak: AA Etiketler: tahliye Madrid İspanya gökdelen bomba

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