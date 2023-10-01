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Dünya
AA 01.10.2023 12:45

İspanya'da eğlence mekanında çıkan yangında 6 kişi öldü

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinde bir eğlence mekanında sabaha karşı çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

İspanya'da eğlence mekanında çıkan yangında 6 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AP]

Murcia Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir eğlence mekanında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi, 4 kişi yaralandı.

Ölenlerin 22 ila 45 yaşlarında olduğu, acılı ailelere psikolojik destek için uzman ekiplerin gönderildiği vurgulanan açıklamada, eğlence mekanında oldukları tahmin edilen bazı kişilerden de haber alınamadığı bilgisi verildi.

Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, İspanyol basınına verdiği bilgide, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Ballesta, 40'tan fazla itfaiye görevlisinin çalıştığını ve hayatlarını kaybedenlerden dolayı "büyük bir acı yaşadıklarını" söyledi.

Görgü tanıkları, mekanda doğum günü kutlaması yapıldığını, içeride birden oluşan alev ve duman nedeniyle panik yaşandığını aktardı.

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