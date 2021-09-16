Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya'da bomba alarmı: Kent merkezi tahliye edildi
İspanyol polisi, ülkenin kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezi bir bölümünü bomba ihbarı nedeniyle tahliye ettiklerini açıkladı.
Ulusal polis sözcüsü, tahliyenin sabah 10.30 civarında gerçekleştiğini belirterek, "Telefonla isimsiz bir bomba tehdidi aldık ve protokolleri takip ederek bölgenin bir kısmını tahliye etmeye başladık" dedi.
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