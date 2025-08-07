Açık 27.3ºC Ankara
The Guardian 07.08.2025 06:57

İspanya kentinde Müslüman bayramlarına kamu yasağı

İspanya’nın güneydoğusundaki Jumilla kentinde, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi Müslüman dini bayramların kamuya ait tesislerde kutlanması yasaklandı. Karar, ülkede bu yönde alınan ilk resmi yasak olarak kayıtlara geçti.



Karar, muhafazakâr Halk Partisi (PP) tarafından önerildi ve aşırı sağcı Vox partisinin çekimser kalmasıyla meclisten geçti. Sol partiler karara karşı çıktı.

Belediye meclisinde kabul edilen teklifte, “Belediyeye ait spor tesisleri, kimliğimize yabancı dini, kültürel ya da sosyal etkinlikler için, yerel yönetim tarafından düzenlenmedikçe, kullanılamaz” ifadeleri yer aldı.

Vox: “İspanya Hristiyanların toprağıdır”

Vox partisi, sosyal medya platformu X’te şu ifadeleri paylaştı:

“Vox sayesinde İspanya’da kamuya açık alanlarda İslami bayramların yasaklanmasına yönelik ilk karar alındı. İspanya Hristiyan halkın toprağıdır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır.”

“İslam düşmanlığı ve ayrımcı bir karar”

İspanya İslami Kuruluşlar Federasyonu Başkanı Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, El País gazetesine yaptığı açıklamada kararın "İslamofobik ve ayrımcı" olduğunu belirtti:

“Diğer dinlere değil, doğrudan bizim dinimize saldırıyorlar. Son zamanlardaki ırkçı söylemler ve saldırılar bizi endişelendiriyor. 30 yıldır ilk kez korkuyorum.”

Yaklaşık 27 bin nüfuslu Jumilla’da halkın yüzde 7.5’i ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerden oluşuyor.

Anayasaya aykırı olabilir

Kararın, İspanyol Anayasası’nın 16. maddesiyle çeliştiği belirtiliyor. Bu madde, bireylerin ve toplulukların düşünce, din ve inanç özgürlüğünü garanti altına alıyor. Yalnızca kamu düzenini korumak amacıyla sınırlama getirilebileceğini belirtiyor.

Murcia bölgesi Sosyalist Parti lideri Francisco Lucas, X’te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“PP, sadece iktidar uğruna anayasayı ihlal ediyor ve toplumsal uyumu tehlikeye atıyor.”

Jumilla’nın eski sosyalist belediye başkanı Juana Guardiola ise “Kimlikten neyi kastediyorlar? Peki ya bu topraklardaki yüzyıllara dayanan İslami miras?” diyerek kararı eleştirdi.

Müslüman mirasın bastırılması tepkilere yol açıyor

Tarihi kaynaklara göre Jumilla, 8. yüzyılda Arapların kontrolüne geçmiş ve Yumil-la adıyla uzun süre Müslüman ağırlıklı bir yerleşim yeri olmuştu.

13. yüzyılda Kastilyalı Hristiyan kral Alfonso X tarafından alınmış, ancak yerel halkın haklarını koruyan bir anlaşma yapılmıştı. Alfonso’nun ölümünün ardından Kastilya orduları bölgeyi yeniden işgal etmiş ve Müslüman yönetim sona ermişti.

Karar, özellikle Avrupa’da artan İslamofobi ve ayrımcılık dalgasının yeni bir örneği olarak değerlendirilirken, hukuki itirazların ve tepkilerin artması bekleniyor.

İslam Düşmanlığı İspanya Kurban Bayramı Ramazan Bayramı
