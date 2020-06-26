Haber Giriş: Kaynak: Reuters, BBC, DHA
İskoçya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İskoçya’da Glasgow şehrinde West George Sokağı’nda silahlı saldırı yaşandı. 3 kişi hayatını kaybetti.
İskoçya Polis Teşkilatı Glasgow şehrinde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiğini duyurdu.West George adlı sokakta gerçekleştiği açıklanan saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü açıklandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Bıçaklı saldırıyı geçekleştiren kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.
Gerçekleşen olaydan sonra polisin bölgeye geldiği ve sokağın yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Olayın görgü tanıkları yerde kanlar içinde yatan insanlar ve ellerinde silahlarla polisler gördüğünü söyledi.
Saldırıda yaralanan polisin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Etiketler: İskoçya Glasgow bıçaklı saldırıSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:01
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