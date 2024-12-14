Duman 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2024 15:21

İşgalci İsrail, Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye ordusuna ait bilgi teknolojileri merkezlerini gece boyu hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail, Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AFP]

İsrail ordu radyosunun haberine göre, savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini imha etti.

Habere göre, İsrail hava saldırılarında, Suriye ordusuna ait iletişim antenleri ve elektronik savaş araçlarının bulunduğu tesisler saldırıların hedefi oldu.

Teknolojik kapasiteye sahip söz konusu hedeflerin “düşman unsurların” eline geçebileceği korkusuyla İsrail ordusunca hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, söz konusu hava saldırılarını başkent Şam, Suveyda, Lazkiye ve Tartus kentleri ile Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi dahil olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

ETİKETLER
İsrail Suriye
Sıradaki Haber
Güney Kore'de hakkındaki azil önergesi Mecliste kabul edilen Yoon görevinden uzaklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Güney Kore'de hakkındaki azil önergesi Mecliste kabul edilen Yoon görevinden uzaklaştırıldı
15:10
"İmar hakkı aktarımı" düzenlemesinin merak edilenleri
14:41
Bodrum'da başıboş köpekler 600 tavuğu telef etti
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:27
Bakan Fidan'ın katıldığı Suriye toplantısı Ürdün’de başladı
13:51
Rize'de fırtına binayı salladı
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
FOTO FOKUS
TRT Haber, kilometrelerce uzunluktaki terör tüneline girdi
TRT Haber, kilometrelerce uzunluktaki terör tüneline girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ