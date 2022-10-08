Olay yerel saatle 15 civarında Donegal kentindeki yakınlarındaki Creeslough köyünde yaşandı.

İrlanda Ulusal Televizyonu patlamada 30 kişinin yaralanmış olabileceğini bildirdi.

Yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sekiz kişi hastanede tedavi altında. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

Acil müdahaleye ambulansların yanı sıra kurtarma helikopteri, bölge itfaiyesi ve sivil savunma ekipleri de katıldı.

Patlamada benzin istasyonu ve çevresindeki araçlar zarar gördü, komşu binanın bir kısmı yıkıldı.

Patlamanın neden meydana geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.