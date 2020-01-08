İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız" demişti.

Kaynak: TRT Haber