Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.