ABD Başkanı Donald Trump önce İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildi, ardından İran'a yönelik yeni yaptırımları peşpeşe devreye soktu.

İran da anlaşmayı yeniden görüşme masasına getirdi.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile İran'ın üst düzey temsilcileri nükleer anlaşmayı güncellemek amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

AB-İran arasındaki ticareti düzenlemesi için gündeme getirilen INSTEX uygulaması gündemdeydi.

İran, petrolünü yaptırımlara maruz kalmadan satabilme talebini burada da yineledi.

Viyana'da kritik başlıklar masaya yatırılırken, ABD'den İran'a yönelik yaptırımların sıkı bir şekilde uygulanması çağrısı geldi

Tahran'dan ayrılık tehdidi

Uranyum stoku limitini aşacağını duyuran Tahran da nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği'nin taahhütlerine bağlı kalma yönünde bir güvence ortaya koymasını istedi.

Aksi takdirde, nükleer anlaşmadan çekilmenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Musevi, ülkesinin taraflara 7 Temmuz'a kadar süre tanıdığına işaret etti.

AB üyesi 6 ülke ve Çin'den İran'a destek

İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya, ortak açıklamayla anlaşmaya destek verdi.

Bu 6 ülke, anlaşmanın korunmasının, bölgenin istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

Pekin yönetimi ise, İran'a destek verdi.

"Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar kabul edilemez" diyen Çin, enerji güvenliğinin de önemine dikkati çekti.

Kaynak: TRT Haber

