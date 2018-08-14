İran'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 67 kişi tutuklandı

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından başlatılan yolsuzlukla mücadele kapsamında son birkaç hafta içinde 67 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca 100’den fazla memura da ülkeden çıkış yasağı konulduğu bilgisine yer verildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Yargı Başkanı Sadık Laricani’nin ekonomik yolsuzluklar için Devrim Mahkemeleri kurulması talebini Cumartesi günü onaylamıştı.

Hamaney kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada yolsuzluklar ile ilgili “Halkı yolsuzluklar ile cezalandırmayı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews, AA