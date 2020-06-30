Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İran'da tıp merkezinde patlama: 13 ölü
[Fotoğraf: AA]
İran'ın başkenti Tahran'da bir tıp merkezinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.
Tahran'ın Teşric Meydanı yakınlarında bulunan bir tıp merkezinde patlama meydana geldi.
Peşpeşe şiddetli patlamaların duyulduğu binada yangın çıktı. En az 13 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 6 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi gönderildi. Tıp merkezinin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı, sıkı güvenlik önlemleri alındı.
İran Vali Yardımcısı, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını söyledi. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.
Sıradaki Haber
Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Libya'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz