Tahran'ın Teşric Meydanı yakınlarında bulunan bir tıp merkezinde patlama meydana geldi.

Peşpeşe şiddetli patlamaların duyulduğu binada yangın çıktı. En az 13 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi gönderildi. Tıp merkezinin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

İran Vali Yardımcısı, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını söyledi. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.