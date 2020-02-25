İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
İrac Herirçi, geçtiğimiz gün ülkenin herhangi bir şehrinde karantina uygulamasını hayata geçirmek istemediklerini söyleyerek, ”Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir” demişti.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.
50 kişi öldü iddiası
İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürmüştü.
Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, Sağlık Bakanlığını halka yalan söylemekle suçlamıştı.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, iddiaları reddetmişti