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Dünya
AA 22.09.2024 08:43

İran'da kömür madeninde metan gazı patlaması: 28 ölü

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İran'da kömür madeninde metan gazı patlaması: 28 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend , Güney Horasan'a bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kulivend, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28'e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

İranlı yetkili, 17 yaralının ise hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

Eyaletin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, son olarak ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.

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