İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, selden dolayı Şiraz kentinin ana girişi olan Dervaze-i Kuran’da park halindeki birçok araç hasar gördü.

Kent genelinde etkili olan aşırı yağıştan dolayı onlarca evi su bastığı aktarıldı.

İran Meteoroloji Kurumu, güney ve güney batıda yer alan Lorestan, Çar Mahal Bahtiyari, Kohkiluye Boyer Ahmed, Huzistan ilerinde aşırı yağışın neden olabileceği sel konusunda uyardı.

İran’ın güney kentleri; özellikle Fars, Huzistan ve Meşhed illeri Nevruz tatili sebebi ile yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA, IRNA