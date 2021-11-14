Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan 6,4'lük deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İkinci deprem 6,3 şiddetinde

6,3 büyüklüğündeki 2'nci deprem ise yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi.