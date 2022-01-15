Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
İran'ın Salmas ilinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Salmas ilinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
16.03'te yaşanan deprem, 5,76 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Salmas (Iran)
Tarih-Saat : 15.01.2022, 16:03:03 TSİ
Enlem : 37.9571 N
Boylam : 44.6301 E
Derinlik : 5.76 km
Detay : https://t.co/I65Pr4lSlM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem İran Son Dakika
Son Haberler
- 16:32
- 16:08
- 16:56
- 16:57
- 16:17
Sıradaki Haber
İspanya'da turizm sektörünün iki yıllık kaybı 160 milyar euroyu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz