Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2024 15:30

İran'da 12 Afgan, çocuk kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı

İran'da düzensiz göçmenlerin ülkede sorunlara yol açtığı için sınır dışı edileceğine dair açıklamalar gelirken ülkenin güneyinde çocuk kaçırma girişiminde bulundukları gerekçesiyle 12 Afgan uyruklunun gözaltına alındığı bildirildi.

İran'da 12 Afgan, çocuk kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen ortak operasyonda 12 Afgan uyruklu gözaltına alındı.

Bölgede çok sayıda çocuk ve genci silah zoruyla kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen 12 Afgan vatandaşının yargı yetkililerine teslim edildiği aktarıldı.

İranlı yetkililer son zamanlarda özellikle Afgan uyruklular başta olmak üzere düzensiz göçmenlerin ülkede bir çok soruna neden olduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancıların sınır dışı edileceğini belirtiyor.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor. Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan İran, son aylarda ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

İçişleri Bakanı Mumini, 26 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını belirtmişti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesi, ABD'den bağımsız soruşturma talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Bakan Uraloğlu: Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırıyoruz
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?
14:38
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon
14:04
İstanbul'a yaklaşık 900 bin kişiye kanser taraması yapıldı
14:35
Milli sporcu Sibel Çam'dan bronz madalya
13:26
Mağdur ve suça sürüklenen çocuklar yeni travmalardan korunuyor
Yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor
Yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ