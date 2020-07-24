İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Zorunlu iniş yaptı

Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktardı.

Yolcularda yaralılar var

Öte yandan, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan, "Yolcu uçağı yerel saatle 20.15'te Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı. Yolculardan ciddi yaralananlar yok, bazılarında hafif çizikler söz konusu." dedi.

Hasan, Lübnan Kızılhaç Örgütünün de tedavi gerektirecek bir durum olmadığı için yolcuları hastaneye sevk etmediğini kaydetti.

Lübnan Hizbullahı'na yakın medya organlarında savaş uçaklarının, İran yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin menziline girmeye zorladığı iddia edildi.

Beyrut'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularından biri, savaş uçaklarının çok yaklaşması üzerine pilotun hızlı inişe geçtiğini ve bunun uçakta büyük paniğe yol açtığını aktardı.

İran'dan taciz edilen yolcu uçağıyla ilgili ABD'ye uyarı

İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında tacize uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musevi, olayın araştırıldığını ve detaylı bilgilerin gelmesinin ardından siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirten Musevi, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetti.

Musevi, aynı mesajın İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğine de ulaştırıldığını aktardı.