İran devlet medyası, güvenlik güçlerinin yakıt kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü iddia edilen bir tankere el koyduğunu duyurdu.
Körfezde el konulan tankerin 700 bin litre yakıt taşıdığı ve 7 mürettebatının bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Reuters
İran, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tankere el koydu.
İran devlet medyası, güvenlik güçlerinin yakıt kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü iddia edilen bir tankere el koyduğunu duyurdu.
Körfezde el konulan tankerin 700 bin litre yakıt taşıdığı ve 7 mürettebatının bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Reuters