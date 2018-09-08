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İran Erbil’de İKDP kampını vurdu: 9 ölü 30 yaralı

İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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İran Erbilde İKDP kampını vurdu: 9 ölü 30 yaralı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İran-KDP kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İran-KDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Öte yandan İran-KDP'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklamada yapılmadı.

İran ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdi

İran-KDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, terör örgütü PJAK'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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